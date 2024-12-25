Як правильно перекласти на українську "разрешите за вами поухаживать"

Для правильного вживання слова "ухаживать" потрібно знати кілька нюансів

Довгий час населення України перебувало під впливом Росії, російської мови та культури, і лише в останні роки багато хто став свідомо відмовлятися від усього російського та заглиблюватися у вивчення власної мови.

"Телеграф" розповідає, як у різних випадках слід перекладати слово "ухаживать" правильно і не припуститися помилки.

Будь-який перекладач у мережі скаже нам, що слово "ухаживать" українською мовою звучить як "доглядати". Однак це вірно лише тоді, коли ви доглядаєте хвору людину, дитину, тварину або рослину, тобто істоту, яка багато що не може зробити самостійно. Звідси й "доглянутий" — тобто "ухоженный".

Щоб розширити свій лексикон, у цьому контексті можна також використовувати такі слова: "ходити коло", "турбуватися", "піклуватися", "опікуватися" та "дбати".

Якщо йдеться про симпатію чи закоханість найчастіше вживається дієслово "залицятися", звідси — "залицяльник", тобто "ухажер". Також можна сказати "упадати", "увиватися", "підбивати клинці". Ці висловлювання часто використовуються в іронічному ключі.

У російській мові є фраза, під час перекладу якої неправильно використовувати варіанти, запропоновані вище. Наприклад, якщо ви хочете подати пальто, то російською ви кажете: "разрешите за вами поухаживать".

У такому разі, на думку доктора філологічних наук, професора Олександра Пономарів, слід сказати: "дозвольте вам прислужитися" або "дозвольте вам послужити".

Раніше ми розповіли, як правильно сказати українською мовою "З наступаючими святами". Багато хто робить поширену помилку, вітаючи друзів та знайомих.