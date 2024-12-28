Фронт посыпался? Муженко оценил, в каком случае Украина может потерять Донбасс (карты)

Россияне придумали план, как получить город без прямых штурмов

Российские оккупанты стараются не захватить Покровск, а обойти его, чтобы перерезать пути снабжения. О такой тактике в действиях врага рассказал начальник генштаба ВСУ, главнокомандующий ВСУ 2014-2019 годов Виктор Муженко.

В интервью "РадиоСвобода" он подчеркнул — говорить, что фронт посыпался неправильно, однако проблемы серьезные. На Донецком направлении за последний год продвижение составило 45 км (от Авдеевки). Однако если смотреть в разрезе года, то продвижение — около 120 метров в сутки. Противник теряет десятки, сотни, тысячи людей на таком продвижении. За последние месяцы скорость продвижения противника увеличилась втрое, говорит Муженко. Однако это не критично.

Бывший начальник Генштаба считает, что россияне Покровск не будут захватывать. Я думаю, что Покровск для россиян, как город, на сегодняшний день не стоит задачи захватить. Я думаю, что стоит вопрос заблокировать Покровск — это будет намного дешевле для них с точки зрения потерь своих. И сейчас они это и делают — они обходят с юга, планируют обойти Покровск и выйти на границу Донецкой и Днепропетровской областей, и даже зайти в Днепропетровскую область. Это им создает тоже определенные преференции при возможных. е переговорах", — говорит Муженко.

Продвижение россиян к югу от Покровска за последний месяц

Для Покровска будет опасно, если на условной линии Славянка-Межевая на территории Днепропетровщины перерезать железнодорожные и автомобильные пути — проблемы возникнут со снабжением. Остается только снабжение через Доброполье и на Лозовую. Если и это перекрыть, то Покровск, Мирноград и эта агломерация окажутся в полном окружении, считает Муженко. "Без доставки боеприпасов, продовольствия, техники и людей, он сам по себе упадет этот Покровск. Это опасность, это существует реальная перспектива по состоянию на сейчас". Военный добавляет — "это будет означать, что мы фактически Донбасс оставили россиянам". Чтобы избежать такого сценария, нужно менять организационную структуру, избавиться от временных структур, и этот процесс не быстрый, считает Муженко.

Пути поставки в Покровск

Напомним, количество атак на Покровском направлении постоянно растет. Корреспондент "Телеграфа" побывал в Покровске — город почти пуст.