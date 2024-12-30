Ющенко, бджоли та меми: що відомо про пасіки експрезидента і як його мед став трендом

Третій президент незалежної України прославився своєю любов’ю до меду

Віктор Ющенко – третій президент незалежної України, який очолив державу після Помаранчевої революції у 2005 році. Свого часу політик прославився своєю любов’ю до бджіл та меду, а згодом це стало мемом.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про пасіки колишнього президента України Віктора Ющенка.

Віктор Ющенко та його любов до бджіл

Колишній президент України Віктор Ющенко, який цього року відзначив 70-річчя, відомий не лише своїми політичними справами, а й любов’ю до бджіл та пасіки. Його захоплення бджолами стало справжнім трендом, який неодмінно з ним пов’язують. Як зізнавався сам Віктор Андрійович, він буквально народився та виріс на пасіці.

"Це був спосіб життя, це не ремесло якесь… Це духовне ремесло, до якого в Україні ставлення набагато більше, ніж будь-яка комерція. Це спосіб життя", — говорив Ющенко у своїх інтерв’ю.

За свого президентства і навіть після нього Віктор Ющенко займався популяризацією українського меду у світі. Так, наприклад, експрезидент возив свій мед на змагання бджолярів у Мельбурні. Тоді Україна вперше виставила свій мед та продукти бджільництва, і, як виявилося, мед із пасіки Ющенка отримав найвищу нагороду. Також свій гречаний мед Віктор Ющенко свого часу возив на міжнародну виставку до Парижа, де його назвали найкращим.

Віктор Ющенко Фото: Getty Images

У 2012 році Віктор Ющенко в інтерв’ю Weekly.ua зізнався, що має три пасіки. Одна з них знаходиться у Безрадичах на Київщині, друга – на Чернігівщині, а третя – на Черкащині. Чи займається всіма цими пасіками Віктора Андрійовича зараз — невідомо.

Проте у 2021 році журналісти показали відео з Безрадичів під Києвом, де знаходиться особняк Віктора Ющенка. І як стверджується, на території маєтку експрезидента, все ж таки є пасіка. Схоже, своє улюблене хобі Віктор Андрійович не залишив навіть у такому поважному віці.

Особняк Віктора Ющенка біля Києва

Ющенко та меми про мед та бджіл

Захоплення Віктора Ющенка бджільництвом давно стало предметом для жартів і породило безліч мемів у мережі. А ось нещодавно у тренди тік-току залетіло відео з експрезидентом, який жартівливо дає потиличник хлопцю, який каже, що не любить мед.

Ще один смішний мем поширився у мережі після публікації фото з інавгурації президента Володимира Зеленського. На захід запросили всіх колишніх президентів України та посадили їх поряд у будівлі парламенту. Незабаром фото з президентами з інавгурації перетворилося на дотепний мем, де не обійшлося без Ющенка та його бджоли.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці бурхливо відреагували на появу Віктора Ющенка у кліпі Badstreet boys. І це не прикол.