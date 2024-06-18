"Ці руки нікого не били": у мережі в захваті від жартівливого відео з Ющенком

Ролик репостнула собі донька експрезидента

Мережею активно поширюється жартівливе відео з колишнім президентом України Віктором Ющенком. Гумор побудований на любові третього президента нашої держави за часи Незалежності до бджільництва.

Відео з'явилось на TikTok-каналі @vulyk_. Пізніше роликом поділилась в Instagram і донька Віктора Ющенка — Віталіна.

У відео автор жартує, що не любить мед — після цього у кадрі з’являється Віктор Ющенко з реплікою: "Козаче, ти шо, з дуба впав?" і дає хлопцю легкого запотиличника.

Кадр з відео

Кадр з відео

Не минуло й доби, як жартівливий ролик набрав більше 1.2 млн переглядів, понад 147 тисяч вподобайок та майже півтори тисячі коментарів.

Реакція користувачів мережі

Потішила користувачів така неочікувана колаборація не на жарт. Зокрема, користувачі мережі високо оцінили цей ролик та чимало з них написали, що це найкраще, що вони побачили. Ба більше, на їхню думку, відео заслуговує ще більше вподобайок та переглядів.

Водночас є й жартівливі коментарі на кшталт "Ці руки нікого не били" та "Мирного рішення не буде".

Раніше "Телеграф" писав, що молодий київський учитель фізики Руслан Циганков, під час останнього дзвінка, вирішив станцювати з випускниками прощальний танець та опублікував відео у популярній соцмережі. Колаборація педагога та старшокласників вийшла неймовірно яскравою та драйвовою, а ролик уже переглянули понад сотні тисяч разів.