Ющенко, пчелы и мемы: что известно о пасеках экс-президента и как его мед стал трендом

Третий президент независимой Украины прославился своей любовью к меду

Виктор Ющенко — третий президент независимой Украины, который возглавил государство после Помаранчевой революции в 2005 году. В свое время политик прославился своей любовью к пчелам и меду, а со временем это стало мемом.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о пасеках бывшего президента Украины Виктора Ющенко.

Виктор Ющенко и его любовь к пчелам

Бывший президент Украины Виктор Ющенко, который в этом году отметил 70-летие, известен не только своими политическими делами, но и любовью к пчелам и пасеке. Его увлечение пчелами стало настоящим трендом, который непременно с ним связывают. Как признавался сам Виктор Андреевич, он буквально родился и вырос на пасеке.

"Это был образ жизни, это не ремесло какое-то… Это духовное ремесло, к которому в Украине отношение гораздо больше, чем какая-либо коммерция. Это образ жизни", — говорил Ющенко в своих интервью.

Во время своего президентства и даже после него Виктор Ющенко занимался популяризацией украинского меда в мире. Так, например, экс-президент возил свой мед на на соревнования пчеловодов в Мельбурне. Тогда Украина впервые выставила свой мед и продукты пчеловодства, и, как оказалось, мед с пасеки Ющенко получил высшую награду. Также своей гречневый мед Виктор Ющенко в свое время возил на международную выставку в Париж, где его назвали лучшим.

Виктор Ющенко. Фото: Getty Images

В 2012 году Виктор Ющенко в интервью Weekly.ua признался, что у него есть три пасеки. Одна из них находится в Безрадичах на Киевщине, вторая – на Черниговщине, а третья – на Черкасщине. Занимается ли всеми этими пасеками Виктора Андреевич сейчас — неизвестно.

Однако в 2021 году журналисты показали видео из Безрадичей под Киевом, где находится особняк Виктора Ющенко. И как утверждается, на территории поместья экс-президента, все же есть пасека. Похоже свое любимое хобби Виктор Андреевич не оставил даже в таком почетном возрасте.

Особняк Виктора Ющенко около Киева

Ющенко и мемы про мед и пчел

Увлечение Виктора Ющенко пчеловодством давно стало предметом для шуток и породило множество мемов в сети. А вот недавно в тренды тик-тока залетело видео с экс-президентом, который шутливо дает подзатыльник парню, который говорит, что не любит мед.

Еще один смешной мем распространился в сети после публикации фото с инаугурации президента Владимира Зеленского. На мероприятие пригласили всех бывших президентов Украины и посадили их рядом в здании парламента. Вскоре фото с президентами с инаугурации превратилось в красноречивый мем, где не обошлось без Ющенко и пчелы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы бурно отреагировали на появление Виктора Ющенко в клипе Badstreet boys. И это не прикол.