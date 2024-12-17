Як оформити інвалідність українцям після ліквідації МСЕК: покрокова інструкція

Нова система буде максимально цифровізована

Вже з 1 січня 2025 замість МСЕК, які було вирішено ліквідувати після низки гучних корупційних скандалів, в Україні запрацюють команди лікарів-практиків. Медико-соціальну експертизу тепер проводитимуть у кластерних та надкластерних лікарнях.

У зв’язку із масштабною реформою почне діяти й оновлена система оцінки повсякденного функціонування людини. У МОЗ опублікували покроковий маршрут, яким необхідно буде "пройти" пацієнту під час оформлення інвалідності з початку 2025 року.

Ключовою зміною у новій системі стане не лише перенесення експертизи до кластерних лікарень, а й діджиталізація процесу та створення безбар’єрного середовища для пацієнтів, що має зробити процедуру більш прозорою та доступною.

У МОЗ підкреслили, що система оновлюватиметься поступово, щоб відпрацювати всі нові механізми та захистити права та інтереси людей.

При цьому, вже з 1 січня 2025 року пацієнтам потрібно буде пройти оновлений "маршрут" при оформленні інвалідності. Він складатиметься з дев’яти кроків, які будуть максимально спрощені та цифровізовані.

Як українцям оформити інвалідність у 2025 році: покрокова інструкція

Крок 1. У першу чергу сімейний лікар готує справу пацієнта та обирає разом із ним зручну медустанову.

Крок 2 Лікар в електронній системі заповнює направлення та надсилає його до обраної лікарні. Направлення пацієнта на оцінювання відбувається без засідання ЛКК.

Крок 3. У лікарні адміністратор перевіряє інформацію у документах.

Крок 4. Після цього система автоматично ставить пацієнта в електронну чергу в найближчий доступний час до команди профільних фахівців.

Крок 5. У день оцінювання лікарі з експертної команди отримують доступ до даних пацієнта.

Крок 6. Усі матеріали у справі пацієнта ведуться та зберігаються в електронному вигляді.

Крок 7. Команда експертів ухвалює колегіальне рішення.

Крок 8. Пацієнт може провести аудіо- та відеозапис оцінювання, а також привести з собою довірену особу

Крок 9. Пацієнт отримує результати оцінювання електронною поштою або рекомендованим листом.

Що ще змінилося:

МОЗ створило 1348 експертних команд із 4300 лікарів різних спеціалізацій. Це втричі більше у порівнянні з попередньою системою МСЕК.

Команди тепер формуються за спеціалізаціями лікарів (хірургічна, травматологічна, кардіоневрологічна, психіатрична тощо).

МОЗ визначило список лікарів, які працюватимуть у Центрі оцінювання функціонального стану особистості. Їхнім завданням стане експертна підтримка та перегляд рішень при оскарженні пацієнтом.

"Інтерактивна карта закладів та дашборди вже доступна на сайті МОЗ, а список лікарів та контактні дані публікуються на інформаційних ресурсах лікарень", — додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що 4 жовтня ДБР повідомило про викриття керівника Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах.

Це призвело до подальшої масштабної перевірки МСЕК у різних галузях. соціальної експертної комісії і не лише.

25 жовтня Кабінет міністрів затвердив план протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що МСЕК у тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року.

20 листопада Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект №12178, яким пропонується ліквідувати медико-соціальні експертні комісії. Проект закону пропонує з 1 січня 2025 замінити МСЕК командами лікарів-практиків.