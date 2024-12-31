Після 33-х місяців полону додому повернувся журналіст та пластун, який захищав Маріуполь (фото та відео)

Чоловік перебував в полоні майже три роки

Перед Новим роком, 30 грудня, Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулось 189 українських захисників, серед яких колишній журналіст "Еспресо" Роман Борщ, який захищав Маріуполь.

Про повернення воїна повідомив народний депутат та член наглядової ради Консорціуму оборонної інформації Микола Княжицький. Цю інформацію підтвердила також дружина звільненого захисника Оксана Борщ, яка уточнила, що воїн провів у російському полоні 33 місяці.

Фото: Суспільне Новини/Владислав Кравець

Фото: Суспільне Новини/Владислав Кравець

Фото: Суспільне Новини/Владислав Кравець

"Суспільне" поспілкувалося з тернополянином Романом Борщем після його повернення додому. Він поділився емоціями та трохи розповів про полон.

"Зараз емоції, до кінця не усвідомлюю, що відбувається. Нам безмежно пощастило, якщо брати по місцях утримування, то спочатку була Оленівка, там буквально місяць часу, потім донецьке СІЗО, нам спочатку всім "шили" статтю 229 частину 2 — це тероризм", — розповів Роман.

Він є членом Пласту (національна скаутська організація України). Новину про повернення Романа опублікували й на Facebook-сторінці "Пласт у світі". Там уточнили, що чоловік обороняв Україну від 2018 року.

Як розповідав "Телеграф", один зі звільнених українських захисників продекламував на камеру вірш відомого українського поета Володимира Сосюри "Любіть Україну". Це розчулило українців.