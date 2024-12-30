Зеленський призначив військового омбудсмена. Чим він займатиметься (фото)

Розмови про запровадження інституціє військового омбудсмена тривали з весни 2024 року

Уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей стала Ольга Решетилова (Кобилинська). Відповідний указ підписав глава держави Володимир Зеленський.

Про це повідомила пресслужба президента. За словами Зеленського, Решетилова – відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця, яка вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців.

"Зараз головне завдання – разом із Міністерством оборони України, разом із громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні системні основи роботи цієї інституції. Наші воїни мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав, і має відбутися реальна модернізація управління людьми в Силах оборони України. Вдячний усім, хто допомагає в цьому", — наголосив президент.

Що відомо про Ольгу Решетилову

Ольга Решетилова (Кобилинська) — правозахисниця, у 2014 році стала співзасновницею волонтерського фонду "Повернись живим". У 2016 році стала співзасновницею ГО "Медійна ініціатива за права людини". З 2019 року Решетилова працює в Українській Гельсінській спілці з прав людини.

Нагадаємо, 29 грудня Зеленський повідомив, що в Україні з’явиться посада військового омбудсмена. За його словами, відповідний був запит від військовослужбовців.