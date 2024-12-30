Звільнений з полону військовий зачитав відомий вірш та розчулив українців (відео)

Виконання цього вірша українці сприйняли з натхненням

У понеділок, 30 грудня, між Росією та Україною відбувся обмін полоненими. Додому з російського полону повернулися майже 200 людей. Один з бійців продекламував на камеру вірш відомого українського поета Володимира Сосюри "Любіть Україну".

Відео опублікував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram. Вірш "Любіть Україну" був написаний 1944 року, ще за часів Другої світової війни. У 1951 році в радянській газеті "Правда" вийшла стаття, в якій автора назвали "буржуазним націоналістом" та "ворогом радянської влади".

Цим автором був один із соратників Сталіна, Лазар Каганович.

У коментарях українці позитивно сприйняли прочитання вірша. Водночас лунали й фрази критики на адресу як нинішньої влади, так і російських окупантів.

"Українцям тільки й залишається, що любити сонце, траву і вітер, тому, що все інше вже відібрали!", "Це слова, вимовлені з душі", "Слава Богу, що вони, нарешті, вдома. Близькі дочекались, слава Героям!", "Людям потрібен спокій, а до них лізуть із прапорами та інтерв’ю!", — такі були коментарі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Кремлі зробили гучну заяву про завершення війни в Україні.