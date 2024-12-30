Україна обмінялась полоненими з РФ: кого вдалось повернути додому

На Батьківщину повернули майже 200 бійців

У понеділок, 30 грудня, Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулось 189 українських захисників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, серед них є азовці, бійці з острова Зміїний та ЧАЕС.

"Повернення наших людей з російського полону – це завжди дуже хороші новини для кожного з нас. І сьогодні один із таких днів: нашій команді вдалося повернути 189 українців додому", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед бійців є захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїний, із різних напрямків фронту. Додому повернулись сержанти, офіцери та прості солдати.

"Це нацгвардійці, у тому числі "азовці", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі. Кожного вдома чекають рідні та близькі. І це радість, що нам вдалося їх повернути. Сьогодні ще 189 родин щасливі", — додає президент.

Він наголосив, що Україна продовжує працювати, задля повернення усіх бійців додому, ні про кого не забули і кожен важливий. Також президент подякував усім, хто дотичний до обміну полоненими 30 грудня 2024 року.

"Ми нікого не забуваємо. Дякую команді, яка робить усе, щоб наші люди поверталися. Дякую всім партнерам, зокрема ОАЕ, хто допомагає нам у цьому", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Кремлі зробили гучну заяву щодо завершення війни в Україні.