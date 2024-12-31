После 33 месяцев плена домой вернулся журналист и пластун, который защищал Мариуполь (фото и видео)

Мужчина находился в плену почти три года

Перед Новым годом , 30 декабря, Украина и Россия провели обмен военнопленными. Домой вернулись 189 украинских защитников, среди которых бывший журналист "Эспрессо" Роман Борщ, защищавший Мариуполь.

О возвращении воина сообщил народный депутат и член наблюдательного совета Консорциума оборонной информации Николай Княжицкий. Эту информацию подтвердила также жена освобожденного защитника Оксана Борщ, уточнив, что воин провел в российском плену 33 месяца.

Фото: Общественное Новости/Владислав Кравец

Фото: Общественное Новости/Владислав Кравец

Фото: Общественное Новости/Владислав Кравец

"Суспільне" пообщалось с тернополянином Романом Борщем после его возвращения домой. Он поделился эмоциями и рассказал о плене.

"Сейчас эмоции, до конца не осознаю, что происходит. Нам безгранично повезло, если брать по местам содержания, то сначала была Оленевка, там буквально месяц времени, потом донецкое СИЗО, нам сначала всем "шили" статью 229 часть 2 — это терроризм", – рассказал Роман.

Он является членом Пласта (национальная скаутская организация Украины). Новость о возвращении Романа опубликовали и на Facebook-странице "Пласт в світі". Там уточнили, что мужчина оборонял Украину с 2018 года.

Как рассказывал "Телеграф", один из уволенных украинских защитников продекламировал на камеру стихотворение известного украинского поэта Владимира Сосюры "Любите Украину". Это растрогало украинцев.