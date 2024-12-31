Росіяни могли просунутись одразу на декількох напрямках: що відбувається на фронті (карта)

Запеклі бої продовжуються

Російські війська продовжують атакувати українських бійців на фронті. Окупанти могли просунутися біля декількох населених пунктів.

Про це повідомляє портал DeepState. Зазначається, що ймовірне просування зафіксовано на Покровському, Курахівському напрямках.

За даними порталу, ворог міг просунутись біля Слов'янки та Петропавлівки. Ці села відносяться до Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області.

Слов'янка та Петропавлівка на мапі

Також просування росіян могло бути біля Солоного та Вовкового. Ці населені пункти належать до Покровської міської громади Покровського району Донецької області.

Солоне та Вовкове н мапі

Своєю чергою лейтенант Збройних сил України на позивний "Алекс", автор Telegram-каналу "Офіцер+" повідомив, що ворог має успіх на Покровському напрямку. За його словами, росіяни продовжують наступальні дії в районі Новотроїцьке-Нововасилівка- Новоєлизаветівка-Новооленівка, використовуючи мопеди, мотоцикли, легкові авто, БТР та БТР. Він повідомив, що у населеному пункту Нововасилівка ворог нібито закріпився на першій вулиці зі сходу.

Нововасилівка на мапі

"Техніка знищена, особовий склад противника частково знищений. В особовому складі ворог несе великі втрати (лише один бат мінусує 50-60 пі***ів, підтверджених), але продовжує наступ", — написав військовий.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни намагаються оточити Покровськ. Там зосереджено об'єднання щонайменше трьох російських загальновійськових армій.