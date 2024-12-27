Рус

Відправляють у штурми та добивають свої ж. Зеленський висловився про солдатів КНДР на фронті

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зеленський висловився про військових КНДР Новина оновлена 27 грудня 2024, 21:53
Зеленський висловився про військових КНДР. Фото Колаж "Телеграфу"

Військові Північної Кореї зазнають тяжких втрат, а Росія посилає їх на смерть

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на лінії фронту та згадав про участь військових із КНДР у боях у Курській області. Він зазначив, що північні корейці зазнають тяжких втрат.

Про це він заявив під час звернення 27 грудня. Російське та північнокорейське командування не зацікавлене у виживанні цих бійців, наголосив Зеленський.

Солдат КНДР неможливо взяти в полон: росіяни їх відправляють на штурм із мінімальним комплектом захисту, а добивають їх свої співвітчизники.

Як підкреслив Зеленський, вже була спроба взяти північнокорейських військових у полон, але вони були настільки важко поранені, що їх не вдалося реанімувати. Глава держави назвав це проявом божевілля, на яке здатні диктатори.

"Корейський народ не має втрачати своїх людей в боях у Європі. І на це можуть вплинути, зокрема, й сусіди Кореї, зокрема Китай. Якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватись, потрібен відповідний вплив на Пхеньян", — заявив президент України.

Раніше"Телеграф" розповідав про те, що українська розвідка оприлюднила нові докази залучення військових КНДР до російської агресії проти нашої держави.

Теги:
#Україна #Росія #КНДР #Війна #Відео #Фронт #Курська область #Володимир Зеленський