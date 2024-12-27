Відправляють у штурми та добивають свої ж. Зеленський висловився про солдатів КНДР на фронті

Військові Північної Кореї зазнають тяжких втрат, а Росія посилає їх на смерть

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на лінії фронту та згадав про участь військових із КНДР у боях у Курській області. Він зазначив, що північні корейці зазнають тяжких втрат.

Про це він заявив під час звернення 27 грудня. Російське та північнокорейське командування не зацікавлене у виживанні цих бійців, наголосив Зеленський.

Солдат КНДР неможливо взяти в полон: росіяни їх відправляють на штурм із мінімальним комплектом захисту, а добивають їх свої співвітчизники.

Як підкреслив Зеленський, вже була спроба взяти північнокорейських військових у полон, але вони були настільки важко поранені, що їх не вдалося реанімувати. Глава держави назвав це проявом божевілля, на яке здатні диктатори.

"Корейський народ не має втрачати своїх людей в боях у Європі. І на це можуть вплинути, зокрема, й сусіди Кореї, зокрема Китай. Якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватись, потрібен відповідний вплив на Пхеньян", — заявив президент України.

Раніше"Телеграф" розповідав про те, що українська розвідка оприлюднила нові докази залучення військових КНДР до російської агресії проти нашої держави.