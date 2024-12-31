Россияне могли продвинуться сразу на нескольких направлениях: что происходит на фронте (карта)

Ожесточенные бои продолжаются

Российские войска продолжают атаковать украинских бойцов на фронте. Оккупанты могли продвинуться около нескольких населенных пунктов.

Об этом сообщает портал DeepState. Отмечается, что вероятное продвижение зафиксировано на Покровском, Кураховском направлениях.

По данным портала, враг мог продвинуться возле Славянки и Петропавловки. Эти села относятся к Великоновоселковской поселковой общине Волновахского района Донецкой области.

Славянка и Петропавловка на карте

Также продвижение россиян могло быть возле Соленого и Волкового. Эти населенные пункты принадлежат Покровской городской общине Покровского района Донецкой области.

Соленое и Волково на карте

В свою очередь лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс", автор Telegram-канала "Офицер+" сообщил, что враг имеет успех на Покровском направлении. По его словам, россияне продолжают наступательные действия в районе Новотроицкое-Нововасилевка-Новоелизаветовка-Новооленовка, используя мопеды, мотоциклы, легковые авто, БТР и БТР. Он сообщил, что в населенном пункте Нововасилевка враг якобы закрепился на первой улице с востока.

Нововасилевка на карте

"Техника уничтожена, личный состав противника частично уничтожен. В личном составе враг несет большие потери (лишь один бат минусует 50-60 пи***ов, подтвержденных), но продолжает наступление", — написал военный.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне пытаются окружить Покровск. Там сосредоточено объединение не менее трех российских общевойсковых армий.