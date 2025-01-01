Этих украинцев точно не мобилизуют в 2025: озвучены причины

Речь идет о нескольких случаях

В 2025 году в Украине продолжается мобилизация, но есть некоторые категории мужчин, которые имеют законные основания на освобождение от службы. Всего есть несколько таких причин.

Мобилизация в Украине не касается мужчин после 60 лет и призывников от 18 до 25-ти. Они могут пойти служить только по своему желанию. Об этом пишет УНИАН.

При этом, важно учесть, что если у мужчины возраста 18-25 лет есть статус "Военнообязанный" (к примеру, есть военная специальность после окончания вуза), то тогда могут призвать.

Кто не подлежит мобилизации в Украине

те, у кого есть отсрочка от мобилизации на основаниях, прописанных в законодательстве — согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (статья 23);

те, кто забронирован для работы в тылу — согласно статье 25 вышеупомянутого закона;

те, кто не может служить из-за состояния здоровья и результаты военно-врачебной комиссии это подтверждают — напомним, что полный перечень болезней, согласно которому могут признать непригодным, указан в приказе Минобороны №402 от 14.08.2008 года.

те, кто исключен из воинского учета не по состоянию своего здоровья.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторым украинцам нужно обязательно пройти ВВК до 5 февраля 2025 года.