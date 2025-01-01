Великий хрест із білого мармуру: як виглядає могила Степана Бандери і де вона знаходиться

Бандера є одним із найвідоміших борців за незалежність України

Сьогодні, 1 січня 2025 року, виповнюється рівно 116 років від дня народження Степана Андрійовича Бандери, відомого лідера українського націоналістичного руху (ОУН). Легендарний революціонер був одним із головних борців за незалежність України й став заклятим ворогом Російської Федерації. Загинув він у 1959 році й був похований на одному з цвинтарів Мюнхена (Німеччина).

"Телеграф" вирішив показати, як виглядає могила Степана Бандери й де саме його поховано. Його пам’ятник неодноразово оскверняли вандали.

Чим запам’ятався Степан Бандера

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року у селі Старий Угринів (Івано-Франківська область), у родині греко-католицького священника. З дитинства він виховувався в атмосфері патріотизму та національної свідомості, і це вплинуло на його подальші політичні погляди.

Степан Бандера увійшов до історії як політичний діяч, революціонер, один із радикальних та головних ідеологів, практиків та теоретиків українського націоналістичного руху XX століття. Після розколу 1940 року Організаціъ українських націоналістів Бандера став головою провыдником ОУН-Б.

Степан Бандера

Попри численні домисли та наклеп, які поширювала проти нього радянська пропаганда, Степан Бандера є національним героєм та одним з головних борців за незалежність України у XX столітті.

Де поховано Степана Бандеру і як виглядає його могила

Лідера ОУН було вбито агентом КДБ у 1959 році в Мюнхені за наказом радянського уряду. Поховали Степана Бандеру на цвинтарі Вальдфрідгоф, на 43 дільниці.

Де похований Степан Бандера

На могилі встановили пам’ятник у вигляді великого хреста з білого мармуру. На постаменті вигравіювали його ім’я, а також дати народження та смерті. Навколо могили ростуть квіти та встановлені прапори України.

Як виглядає могила Степана Бандери

Але могилу лідера ОУН неодноразово поганили вандали, до його пам’ятника приносили каністри та обливали могилу невідомою рідиною, а також розмальовували хрест радянською та анархістською символікою.

Могилу Степана Бандери неодноразово оскверняли

Родичі Степана Бандери були обурені діями вандалів і вимагали від поліції вжити заходів. Вони навіть хотіли встановити на могилі систему сигналізації для запобігання подібним інцидентам.

У 2024 році невідомі залишили на пам’ятнику Бандери кілька написів "Нам потрібні вибори". Український історик та письменник Вахтанг Кіпіані заявив, що до цього можуть бути причетні росіяни, які намагаються "розкачати" тему виборів в Україні.

На могилі Степана Бандери залишили написи

Зазначимо також, що екснардеп та президент Антиімперського блоку народів Олег Медуниця закликав створити в Україні меморіал полеглих героїв, на якому мають перепоховати з-за кордону діячів українського визвольного руху, зокрема Симона Петлюру, Євгена Коновальця та Степана Бандеру.

Степана Бендера поховано на цвинтарі Вальдфрідгофа

"Телеграф" писав раніше, що в Україні хочуть випустити дитячі комікси про Бандеру. У мережі з цього приводу спалахнули баталії.