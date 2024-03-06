"Бандера вбив півтора мільйони євреїв": Путін видав черговий перл про лідера ОУН (відео)

Особа лідера ОУН не дає спокою росіянам

Кремлівський диктатор Володимир Путін, який заявив, що Росія створила Бельгію, вкотре згадав про лідера українських націоналістів Степана Бандеру і приписав тому вбивство півтора мільйона євреїв.

Такий потік абсурду глава держави-агресора видав під час виступу на церемонії закриття Всесвітнього фестивалю молоді у Сіріусі (Краснодар) увечері 6 березня.

"Хто такі бандерівці? Це послідовники Бандери, який під час Другої світової війни співпрацював з Гітлером. Знищував у величезній кількості, мільйонами… півтора мільйона євреїв знищив. Поляків, росіян, білорусів, немає числа жертвам", — заявив Путін.

Як відомо, офіційні особи Росії, включаючи і Путіна, неодноразово поливали Бандеру брудом під час публічних виступів, а для російської пропаганди він взагалі є улюбленою темою для обговорення ще з 2014 року. Втім, процес його демонізації розпочався ще за радянських часів.

При цьому ненависть до Бандери серед росіян настільки сильна, що в ніч проти 1 січня 2024 року вони завдали ракетного удару по університету у Львівській області, де він колись проходив навчання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" говорив із нардепом та екскерівником Інституту національної пам’яті Володимиром В’ятровичем, який розповів, чому навколо Бандери існує стільки міфів.