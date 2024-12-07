В Україні хочуть випустити дитячі комікси про Бандеру: в мережі розгорілися баталії

Думки, традиційно, розділилися

В Україні планують випустити серію коміксів про Степана Бандеру — керівника Організації Українських націоналістів, який став символом боротьби за Незалежність. Проте не всі українці підтримують цю ідею.

Про такі плани розповів колишній голова Українського інституту національної пам’яті (2014-2019), історик Володимир В’ятрович. Також готується до видання біографія Степана Бандери для дітей. За словами В’ятровича, ціль проєктів — розповісти дітям, чому Бандера став героєм для багатьох українців ще за життя.

Думки українців з цього приводу, традиційно розділилися. Бандера є неоднозначною фігурою не лише для росіян, чи поляків, але й всередині України, адже радянська влада демонізувала його. Деякі українці вважають правильним, щоб українці змалечку дізнавалися про героїв нації та тих, хто виборював право українців на існування, зокрема й про Бандеру. Інші ж вважають його негативною фігурою та виступають проти його популяризації. Деякі також вважають, що це негативно позначиться на стосунках з Польщею.

Для довідки: Степан Бандера — провідник ОУН, відомий борець за свободу України та теоретик національного руху. Хоча він помер понад 60 років тому, від однієї згадки його імені росіяни починають божеволіти від ненависті. Пропагандисти використовують слово "бандерівці" для залякування, називають Бандеру посібником гітлерівців та кривавим злочинцем.

Водночас дуже негативною фігура Бандери є також для Польщі. Там звинувачують його та ОУН у погромах євреїв і поляків. Польська сторона вважає бандерівців із загонів УПА винуватцями Волинської трагедії, яку у Польщі називають "Волинською різаниною".

У роки Другої світової війни в умовах німецької окупації на території України діяли одразу кілька партизанських рухів. Це були, в тому числі загони Української повстанської армії (УПА) та польської Армії Крайової. Вони здебільшого вели свою боротьбу на Волині та у Східній Галичині у 1943-1944 роках. Обидві сторони проводили взаємні етнічні чистки, аргументуючи це помстою за репресії за минулі роки. Ця подія досі залишається болісною темою у відносинах між Україною та Польщею. Польська сторона розглядає це як геноцид та наполягає на офіційному визнанні цього факту Україною. Українська сторона, визнаючи трагічність подій, зазначає, що насильство було взаємним.

Як розповідав "Телеграф", на думку історика та офіцера ЗСУ Олександра Алфьорова, до топ-5 українських історичних особистостей мав би увійти Роман Шухевич, але не Степан Бандера. Останній став для росіян уособленням зла, але його постать вирвана із загального історичного контексту України.