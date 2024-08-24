Бандерою лякали росіян: історик розповів, хто справді для українців символ боротьби

Український офіцер розповів, чим відрізняються Роман Шухевич та Степан Бандера

До топ-5 українських історичних особистостей за версією історика та офіцера 3-ї ОШБр ЗСУ Олександра Алфьорова увійшов би Роман Шухевич, але не Степан Бандера. Останній став для росіян уособленням зла, але його постать вирвана із загального історичного контексту України.

Свою думку Олександр Алфьоров пояснив "Телеграфу" у матеріалі "У Росії є один секрет: історик Алфьоров про три помилки Путіна, Бандеру і те, чому Україна переможе".

П’ятірка осіб, без яких була б неможлива українська незалежність, від Алфьорова виглядала так:

Володимир Святий

Богдан Хмельницький

Іван Мазепа

Роман Шухевич

Левко Лук’яненко

"Це ті постаті, які були сподвижниками державної нашої історії, і загалом формували державну лінію, яка пов’язує і попереднє покоління, і сьогоднішнє. Водночас ці персони боролися за Україну в той час, коли Україна навіть "Україною" не називалася. Була або Русь, або Гетьманщина, або Військо Запорізьке. Це ті люди, які були смолоскипами, архітекторами українських перемог, української слави, української культури. Відповідно, вони були особистостями, на плечах яких у 1991-му році відбулося проголошення відновлення незалежності нашої держави", — сказав український офіцер.

За словами Алфьорова, Бандера трохи не такий. Він "герой і прапор", але зараз опинився під маніпулятивними моментами, пов’язаними з присутністю Росії та росіян у ХХ столітті. Для росіян Бандера — це "уособлення зла" та "образ зрадника" якими були мазепинці, петлюрівці, бандерівці.

"Тобто вирвана з контексту постать, якою раніше лякали. Але якщо ми глибше проговоримо про Бандеру, то він — політична фігура. Поруч із ним стояли не менші, а то й потужніші титани, такі як Петлюра, Коновалець, Скоропадський", — каже офіцер.

При цьому Шухевича він вважає людиною твердих принципів, які той підтверджував діями. Він був представником стародавньої української аристократії та навідріз відмовився виїжджати з України, як її вкотре поглинув СРСР.

"Він продовжував боротьбу в неймовірно жорстких умовах підпілля. Зрештою він справді є символом боротьби українців. Водночас Шухевич ініціює створення Української головної визвольної ради, де демонструється приклад того, що не політичне крило має керувати, а власне співтовариство, собор українців, провідників. Також Шухевич – людина, яка створює Українську повстанську армію (УПА) як армію не бандерівського крила чи якихось залишків певних інших ідеологічних структур. А саме як армію, що воює за Україну", — каже історик.

Він додав, що саме завдяки своїй позиції та активній діяльності про Шухевича можна говорити як про лідера опору тоталітарним системам нацизму та комунізму на українській території. Його дії та позиція на той час у рази випереджали політичне тло України.

Також "Телеграф" розповідав про те, що співачка з Росії показала тату Степана Бандери. Такий вчинок обурив її фанів.