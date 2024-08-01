Справжній Бандеромобіль: на чому їздив лідер ОУН та головний "страх" росіян Степан Бандера

Мало хто знає, що Степан Бандера мав авто

Про захоплення та звички Степана Бандери відомо не дуже багато. Зокрема, мало хто знає про його захоплення автомобілями. Та історія Бандери-автолюбителя така ж непроста, як і його життєвий шлях.

Він мав пристрасть до автомобілів та автоперегонів. Ця захопленість виявлялася не тільки в теоретичних знаннях, але й у практичних навичках. Бандера вмів самостійно ремонтувати машини, що свідчить про його технічну кмітливість та практичний склад розуму. Розгляньмо детальніше, які автомобілі були в житті лідера ОУН та чим він ще захоплювався.

Opel Kapitän

Улюбленим автомобілем Степана Бандери був Opel Kapitan. Враховуючи, що Бандера жив з 1909 по 1959 рік, ймовірно, це була модель першого (1938-1940) або другого (1948-1950) покоління. Opel Kapitan був представницьким автомобілем середнього класу, який вирізнявся комфортом та надійністю. Ця модель оснащувалася шестициліндровим двигуном об'ємом 2.5 літра, що забезпечувало достатню потужність для свого часу.

Цікаво, що автомобільні вподобання Бандери змінювалися з часом. Наприкінці червня 1945 року, виїжджаючи з Відня, він користувався автомобілем Škoda. У той період Бандера мешкав у селах Целль-ам-Зе та Зефельд. Він мав розпорядженні не лише авто, але й особистого водія на ім'я "Мікльош", охоронця Михайла Адріюка та секретарку Марію Гарабач.

Подарунок від громади

Незважаючи на свою популярність серед прихильників, Бандера вів досить скромний спосіб життя. Він часто ходив пішки або користувався послугами таксі, що не відповідало уявленням про лідера національного руху. Саме тому Союз українців Британії вирішив подарувати йому автомобіль. Також відомо, що лідер українських націоналістів вмів самостійно ремонтувати автомобілі. А ще — він дуже захоплювався автоперегонами.

Раніше "Телеграф" також розповідав про машини Кім Чен Ина. Класні машини є його пристрастю.