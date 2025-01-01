Большой крест из белого мрамора: как выглядит могила Степана Бандеры, и где она находится

Бандера является одним из самых известных борцов за независимость Украины

Сегодня, 1 января 2025 года, исполняется ровно 116 лет со дня рождения Степана Андреевича Бандеры, известного лидера украинского националистического движения (ОУН). Легендарный революционер был одним из главных борцов за независимость Украины и стал заклятым врагом Российской Федерации. Погиб он в 1959 году и был похоронен на одном из кладбищ Мюнхена (Германия).

"Телеграф" решил показать, как выглядит могила Степана Бандеры и где именно он похоронен. Его памятник неоднократно оскверняли вандалы.

Чем запомнился Степан Бандера

Степан Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов (Ивано-Франковская область), в семье греко-католического священника. С детства он воспитывался в атмосфере патриотизма и национального сознания и это повлияло на его дальнейшие политические взгляды.

Степан Бандера вошел в историю как политический деятель, революционер, один из радикальных и главных идеологов, практиков и теоретиков украинского националистического движения XX века. После раскола в 1940 году Организации украинских националистов Бандера был председателем Провода ОУН-Б.

Степан Бандера

Несмотря на многочисленные домыслы и клевету, которые распространяла против него советская пропаганда, Степан Бандера является национальным героем и одни из главных борцов за независимость Украины в XX веке.

Где похоронен Степан Бандера и как выглядит его могила

Лидер ОУН был убит агентом КГБ в 1959 году в Мюнхене по приказу советского правительства. Похоронили Степана Бандеру на кладбище Вальдфридгоф, на 43 участке.

Где похоронен Степан Бандера

На могиле установили памятник в виде большого креста, изготовленного из белого мрамора. На постаменте выгравировано его имя, а также даты рождения и смерти. Вокруг могилы растут цветы и установлены флаги Украины.

Как выглядит могила Степана Бандеры

Но могилу лидера ОУН неоднократно оскверняли вандалы, к его памятнику приносили канистры и обливали могилу неизвестной жидкостью, а также разрисовывали крест советской и анархистской символикой.

Могилу Степана Бандеры неоднократно оскверняли

Родственники Степана Бандеры были возмущены действиями вандалов и требовали от полиции принять меры. Они даже хотели установить на могиле систему сигнализации для предотвращения подобных инцидентов.

В 2024 году неизвестные оставили на памятнике Бандеры несколько надписей "Нам нужны выборы". Украинский историк и писатель Вахтанг Кипиани заявил, что к этому могут быть причастны россияне, пытающиеся "раскачать" тему выборов в Украине.

На могиле Степана Бандеры оставили надписи

Отметим также, что экс-нардеп и президент Антиимперского блока народов Олег Медуница призвал создать в Украине мемориал павших героев, на котором должны перезахоронить из-за границы деятелей украинского освободительного движения, в частности Симона Петлюру, Евгения Коновальца и Степана Бандеру.

Степан Бендера похоронен на кладбище Вальдфридгоф

"Телеграф" писал ранее, что в Украине хотят выпустить детские комиксы о Бандере. В сети по этому поводу разгорелись баталии.