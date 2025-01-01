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Ними замінили радянські рублі, але швидко розчарувалися. Як виглядали українські купони

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Як виглядали українські купони Новина оновлена 01 січня 2025, 15:56
Як виглядали українські купони. Фото Колаж "Телеграфу"

Багато людей зберегли у себе ці купони і тепер продають їх за різними цінами

На популярному майданчику з оголошеннями продають українські купони, які діяли в країні у період з 1992 до 1996 року. Це були українські платіжні чеки, які замінили карбованці СРСР.

За час свого існування купони мали номінали: 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000. А також купони на 1 000 000.

У деяких оголошеннях продають купони номіналом 1, 3, 5, 10, 100 та 200. Їхня вартість становить 500 гривень за комплект. Однак автор не вказує, скільки купонів він продає.

В іншому оголошенні продавець пропонує купони номіналом 25, 100, 200, 2 000, 10 000 та 20 000. Вартість за 135 штук – 1500 гривень.

Автор третього оголошення пропонує купони, які "не були в ході". Встановлена ціна — 320 гривень.

Коротка історія українських купонів

У перші роки незалежності України (початок 90-х) державі необхідно було створити свою національну валюту. Підготовка до запровадження гривні вимагала більше часу, а тому з метою підтримки економіки та проведення внутрішніх розрахунків уряд на якийсь час вирішив запровадити український карбованець, відомий також як купоно-карбованець. Його ввели до обігу 10 січня 1992 року.

Через стрімке погіршення економічної ситуації, зокрема через розрив економічних зв’язків з іншими республіками колишнього СРСР, купони досить швидко втрачали свою вартість.

1993 рік увійшов до історії як рік найвищої інфляції в Україні — понад 10 000%. Тоді ціни на товари зростали із неймовірною швидкістю. А купони, своєю чергою, не могли забезпечити стабільність на ринку. Це дало поштовх появі банкнот номіналом у кілька сотень тисяч та мільйонів.

2 вересня 1996 року, коли в Україні офіційно було запроваджено гривню. Купони обмінювали на нові гривні за курсом 100 000 до 1. Після того, як вони вийшли з обігу, люди почали колекціонувати ці купони, а тепер продають їх за різними цінами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні продають раритетний телефон, який коштує більше ніж останній новенький iPhone.

Теги:
#Україна #Оголошення #Купон