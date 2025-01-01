Ими заменили советские рубли, но быстро разочаровались. Как выглядели украинские купоны

Многие люди сохранили у себя эти купоны и теперь продают их по разным ценам

На популярной площадке с объявлениями продают украинские купоны, которые действовали в стране в период с 1992 по 1996 годы. Это были украинские платежные чеки, заменившие рубли СССР.

За время своего существования купоны имели номиналы: 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000. А в последние годы появились даже купоны на 1 000 000.

В некоторых объявлениях продают купоны номиналом 1, 3, 5, 10, 100 и 200. Их стоимость составляет 500 гривен за комплект. Однако автор не указывает, какое количество купонов он продает.

В другом объявлении продавец предлагает купоны номиналом 25, 100, 200, 2 000, 10 000 и 20 000. Стоимость за 135 штук — 1500 гривен.

Автор третьего объявления предлагает купоны, которые "не были в ходу". Установленная цена — 320 гривен. При этом продавец пишет, что для уточнения лучше с ним связаться.

Краткая история украинских купонов

В первые годы независимости Украины (начало 1990-х) государству необходимо было создать свою национальную валюту. Подготовка к введению гривны требовала больше времени, а потому с целью поддержки экономики и проведения внутренних расчетов правительство на время решило ввести украинский карбованец, известный также как купоно-карбованец. Его ввели в обращение 10 января 1992 года.

В связи со стремительным ухудшением экономической ситуации, в частности из-за разрыва экономических связей с другими республиками бывшего СССР, купоны довольно быстро теряли свою стоимость.

1993 год вошел в историю как год наивысшей инфляции в Украине — более 10 000%. Тогда цены на товары росли с невероятной скоростью. А купоны в свою очередь не могли обеспечить стабильность на рынке. Это дало толчок появлению банкнот номиналом в несколько сотен тысяч и миллионов.

2 сентября 1996 года, когда в Украине официально была введена гривна. Купоны обменивали на новые гривны по курсу 100 000 к 1. После того как они вышли из оборота, люди стали коллекционировать данные купоны, а теперь продают их по разным ценам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине продают раритетный телефон, который стоит больше, чем последний новенький iPhone.