Такий може лежати у вас без діла: кнопковий телефон Nokia можна продати за 80 тисяч

Продавець запевняє, що пристрій працює справно та знаходиться в ідеальному стані

На українському сайті оголошень продають телефон Nokia 8910 Black за космічну суму — 79 900 гривень. Це трохи більше, ніж коштує новий iPhone 16 Pro Max на 512 гігабайтів.

Автор оголошення продає цей гаджет як новий, але вказує, що на екрані є незначна подряпина. У комплектації йде лише зарядний пристрій.

"Механізм виїжджає плавно. Працює з усіма операторами. Є українська мова", — йдеться в оголошенні.

На торг та обмін продавець телефону не згоден.

Зазначимо, що цей мобільний телефон компанія Nokia випустила у 2002 році. Корпус пристрою виконаний з титану, що дозволяє телефону пережити падіння навіть з великої висоти — корпус швидше за все не отримає не тільки значних пошкоджень, але навіть помітних подряпин.

Nokia 8910 став знаковим телефоном завдяки своєму преміальному дизайну та унікальному механізму автоматичного висування.

Якщо порівняти ціну, за якою зараз продають цей гаджет, виходить, що він коштує дорожче за новий "Айфон 16". Зараз модель iPhone 16 Pro Max на 512 гб продають у середньому за 78 499. Тобто, він на півтори тисячі дешевший за "Нокію".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні раритетний телефон продають на 150 тисяч гривень.