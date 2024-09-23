Рідкісні 5 копійок продають за 32 тисячі грн: у чому особливість цієї монети (фото)

Навіть профан одразу зрозуміє, що вона особлива

Деякі рідкісні українські монети можна продати значно дорожче за їхню номінальну вартість. Наприклад, рідкісні 5 копійок 1992 року випуску продають більш ніж за 32 тисячі гривень.

Монету виставили на одній із найпопулярніших платформ для продажу. Продавець зазначив, що особливість монети полягає в рідкісному виробничому браку. Він оцінив її у 32 470 гривень. Такі монети — з поворотом одного боку щодо іншого, трапляються досить рідко, і колекціонери готові платити за них чималі гроші.

Справа в тому, що на цій п’ятикопійчаній монеті аверс перевернути по відношенню до реверсу на 150 градусів. За словами продавця, вона перебуває у хорошому стані, зберігається у холдері.

Варто зазначити, що нумізмати готові платити за рідкісні монети значно вище за їхню номінальну вартість. Наприклад, на аукціоні продаються монети номіналом 1 гривню, за які просять до 1500 гривень.

Також "Телеграф" розповідав, що поодинокі 25 копійок продають майже за 25 тисяч гривень. Особливостей цієї монети кілька, одна з головних — відсутність насічок збоку.

Крім того, ми писали, як розпізнати рідкісні монети у своєму гаманці. Звичайні, на перший погляд, копійки можна продати за тисячі гривень.