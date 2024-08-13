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Скарби за плінтусом: які монети СРСР вважаються цінними для колекціонерів та чому (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Монети можна відшукати в старих скарбничках чи гаманцях
Монети можна відшукати в старих скарбничках чи гаманцях

Старі монети можуть принести десятки тисяч гривень

В Радянському Союзі були популярними різні колекціонування, деякі з яких були досить незвичними. Та чимало було і нумізматів. Монети цінувалися різні — як рідкісні, так і зроблені спеціально до важливих дат, іноді з дорогоцінних металів.

Рідкісні монети СРСР

Трохи більш як 700 грн можна виручити за монету 2 копійки 1925 року. Її цінують за вік та малотиражність. За деякі екземпляри можна виручити до $1500. Серед рідкісних та цінних — 1 рубль 1922 року, 1 і 2 копійки 1925 року і 2,3 і 5 копійок 1927 року. У 30-ті роки випустили неймовірно малий тираж срібних монет 10, 15 і 20 копійок 1931 року. Вартість срібної монети — близько 40 тисяч грн, проте частіше зустрічаються варіанти з мельхіору — їх ціна 80-100 грн. З цього періоду рідкісні монети: 5 копійок 1933 року, 5 копійок 1934 року і 5 копійок 1935 року (старий зразок).

Срібні монети 1931 року
Срібні монети 1931 року

З 40-х та 50-х років рідкісними є монети 10 копійок 1944 року і монети будь-якого номіналу 1947 року — їх майже всі відправили на переплавку через помилку в гербі СРСР. Цінуються монети 1958 років, які хотіли використовувати в автоматах. Таких монет існує близько 300 і ціна їх становить від $3500.

Дорого коштує остання монета СРСР — 10 рублів 1992 року, випущена за штампом 1991 року. Продають її за ціною від 200 грн. Залежно від стану вона може коштувати дорожче.

10 копійок 1947 року
10 копійок 1947 року

Дорогоцінні монети СРСР

В СРСР випускали пам'ятні та ювілейні монети. Карбувалися два типи монет:

  • з недорогоцінних металів (мідно-нікелевий сплав і біметал) — у 10, 15, 20, 50 копійок і 1, 3 та 5 карбованців
  • з дорогоцінних металів (срібло, золото, платина і паладій) — у 3, 5, 10, 25, 50, 100 і 150 карбованців.

У 1988 році для колекціонерів тиражами у 55 000 екземплярів повторно випустили ювілейні монети попередніх років. Гурт монет містив напис "1988 • Н". Коштують монети 1988 року дорожче, порівняно з монетами звичайних випусків, адже їх карбували у якості пруф. Наприклад, 1 карбованець з мідно-нікелевого сплаву до 275 років від дня народження Ломоносова М. В. Сьогоднішня вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України приблизно 133 грн, монети викарбувані з якістю пруф 779 грн.

1 карбованець з мідно-нікелевого сплаву до 275 років від дня народження Ломоносова
1 карбованець з мідно-нікелевого сплаву до 275 років від дня народження Ломоносова

Раніше "Телеграф" розповідав про радикальні методи для збереження краси, якими користувались жінки в СРСР. Зокрема, цікаві способи потрібні були для фарбування волосся.

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