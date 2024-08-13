Скарби за плінтусом: які монети СРСР вважаються цінними для колекціонерів та чому (фото)

Старі монети можуть принести десятки тисяч гривень

В Радянському Союзі були популярними різні колекціонування, деякі з яких були досить незвичними. Та чимало було і нумізматів. Монети цінувалися різні — як рідкісні, так і зроблені спеціально до важливих дат, іноді з дорогоцінних металів.

Рідкісні монети СРСР

Трохи більш як 700 грн можна виручити за монету 2 копійки 1925 року. Її цінують за вік та малотиражність. За деякі екземпляри можна виручити до $1500. Серед рідкісних та цінних — 1 рубль 1922 року, 1 і 2 копійки 1925 року і 2,3 і 5 копійок 1927 року. У 30-ті роки випустили неймовірно малий тираж срібних монет 10, 15 і 20 копійок 1931 року. Вартість срібної монети — близько 40 тисяч грн, проте частіше зустрічаються варіанти з мельхіору — їх ціна 80-100 грн. З цього періоду рідкісні монети: 5 копійок 1933 року, 5 копійок 1934 року і 5 копійок 1935 року (старий зразок).

Срібні монети 1931 року

З 40-х та 50-х років рідкісними є монети 10 копійок 1944 року і монети будь-якого номіналу 1947 року — їх майже всі відправили на переплавку через помилку в гербі СРСР. Цінуються монети 1958 років, які хотіли використовувати в автоматах. Таких монет існує близько 300 і ціна їх становить від $3500.

Дорого коштує остання монета СРСР — 10 рублів 1992 року, випущена за штампом 1991 року. Продають її за ціною від 200 грн. Залежно від стану вона може коштувати дорожче.

10 копійок 1947 року

Дорогоцінні монети СРСР

В СРСР випускали пам'ятні та ювілейні монети. Карбувалися два типи монет:

з недорогоцінних металів (мідно-нікелевий сплав і біметал) — у 10, 15, 20, 50 копійок і 1, 3 та 5 карбованців

з дорогоцінних металів (срібло, золото, платина і паладій) — у 3, 5, 10, 25, 50, 100 і 150 карбованців.

У 1988 році для колекціонерів тиражами у 55 000 екземплярів повторно випустили ювілейні монети попередніх років. Гурт монет містив напис "1988 • Н". Коштують монети 1988 року дорожче, порівняно з монетами звичайних випусків, адже їх карбували у якості пруф. Наприклад, 1 карбованець з мідно-нікелевого сплаву до 275 років від дня народження Ломоносова М. В. Сьогоднішня вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України приблизно 133 грн, монети викарбувані з якістю пруф 779 грн.

1 карбованець з мідно-нікелевого сплаву до 275 років від дня народження Ломоносова

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