Найхолодніше у Луганську: яка найнижча та найвища температура на новий рік в Україні за останні 130 років

Розповідаємо, у яких регіонах новий рік був найтеплішим та найхолоднішим

Погода в Україні завжди коливалася, особливо взимку. За останнє століття температурні рекорди не можуть не дивувати. Від екстремального холоду до аномального тепла взимку.

Найнижча температура повітря за останні 100 років -42,0 °C. Це був одним із найхолодніших днів в Україні за всю істрію спостережень. Тим часом зима 2023-2024 — у рейтингу найтепліших. "Телеграф" вирішив з’ясувати, якою була найнижча та найвища температура на новий рік в Україні за останні 10 років.

Найнижча та найвища температура на Новий рік

Найнижчу температуру на новий рік у місті Луганську було зафіксовано 31 грудня 1969 року. Термометри показали -29,0 °C. Це стало новорічним рекордом цього регіону. Подібні температури були характерні для суворих зим минулого століття, коли в Україні фіксувалися численні аномальні холоди.

У Києві найхолодніший новий рік був 31 грудня 1895 і 2020 року. Тоді температура повітря була -30 °C. В той час найтепліше було 1 січня 2023 року. Термометри показували +13 °C.

В Одесі найнижча температура повітря була зафіксована у 1896 році 1 січня. Термометри тоді показували -20°C. Найтепліше було 1 січня 2021 року. Тоді температура повітря сягала +13°C.

У місті Дніпро найхолодніший новий рік святкували у 1940 році. Тоді температура повітря була -26°C. Найвищу температуру було зафіксовано у 1971 році — +11°C.

Найхолодніша погода у Луцьку на новий рік була у 1969 та 2020 роках. Тоді термометри показували -26°C. Найтепліше було у 2020 році, коли температура сягала +9°C. Загалом у західних регіонах температура повітря завжди більша, аніж у східних. Зокрема, у Львові найхолодніше 31 грудня було у 1996 році та 2020 — 19°C. Аномальне потепління було зафіксовано у 2022 році. Тоді температура повітря була +11°C.

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