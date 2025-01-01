Магнітна буря все ще тримається на Землі. Вчені розповіли, коли вона завершиться

Протягом середи, 1 січня, на нашій планеті прогнозується п'ятибальний геомагнітний шторм

Семибальна магнітна буря, яка трималась упродовж 30-31 грудня 2024 року знизила свою інтенсивність до п'яти балів. Астросиноптики прогнозують, що вона протримається ще один день — 1 січня.

Незначні геомагнітні бурі класу G1 ймовірні 1 січня, коли Земля проходитиме крізь слід викиду корональної маси (CME), який вилетів у космос 31 грудня 2024 року. Про це повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

"Спостерігачі за небом у високих широтах у темних місцях могли побачити свої перші полярні сяйва у Новому році!", — додали вчені.

Магнітні бурі на Землі упродовж 1-5 січня

Згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 1 січня, на Землі тримається сильна магнітна буря в 5 балів. Вже 2 січня її сила зменшиться й очікується мінімальна сонячна активність. Геомагнітна "тиша" передбачається з 3 по 5 січня включно.

Раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в Україні 1 січня згідно з прогнозом від Укргідрометцентру. Синоптики розповіли, що у деяких областях було оголошено І (жовтий) рівень небезпеки через сильні пориви вітру.