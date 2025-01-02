Ждать ли в Украине "зимней сказки": синоптики дали прогноз на неделю

Похолодание грядет, но оно будет непродолжительным

В первых числах января погода в Украине резко изменится. На смену теплым и солнечным дням придет похолодание и много осадков.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Хоть наверняка многим украинцам хотелось бы увидеть за окном "зимнюю сказку", однако суровая реальность скорее всего принесет слякоть и сырость.

Согласно данным синоптиков, 2 января погода будет напоминать ту, которая была 1 января — то есть стоит ждать тепла и солнца. Исключением могут стать некоторые районы в западных областях, где могут пройти небольшие дожди.

Погода 2 января

Существенное похолодание произойдет с 3 января, а на востоке и юге с 4 января. В эти дни по всей территории Украины стоит ждать осадков в виде мокрого снега или дождя.

Погода 3 января

Погода 4 января

Морозы тоже будут, но в основном ночью. Местами столбики термометра будут опускаться до -5…-8 градусов.

Погода 5 января

Однако днем температура воздуха вновь будет возвращаться в плюсовые диапазоны. Это значит, что украинцам стоит быть осторожными на улицах, поскольку высока вероятность возникновения гололеда, особенно вечером и утром.

Погода 6 января

Как сообщает Meteofor, подобная погода будет сохраняться примерно до 6 января, после чего столбики термометров опять поползут вверх. В западных областях потепление будет длиться буквально пару дней.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какая самая высокая и самая низкая температуры воздуха были в Украине на Новый год за последние сотню лет.