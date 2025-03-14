Ви звикли переводити годинник? Чи справді це необхідно, якщо Україна - на різних часових поясах

Перехід на літній час мали скасувати, але поки закон не підписаний

Незалежно від місця проживання, всі українці щороку традиційно переходять на літній час. Однак Україна простягається аж через три часові пояси. І хоча перехід на літній час планували скасувати, президент України поки що не підписав закон про відміну сезонного переведення годинників.

Традиційно, Україна переходить на літній час в останню неділю березня. У 2025 році цей перехід відбудеться в ніч з 29 на 30 березня. О 3:00 за київським часом стрілки годинників слід перевести на одну годину вперед — до 4:00. Однак це відбудьте за умови, якщо глава нашої держави не ухвалить рішення про скасування переведення годинника.

Україна розташована в центральній частині Європи. Вона географічно охоплює три часові пояси:

Середньоєвропейський час (UTC+1). Цей пояс охоплює невелику частину Закарпатської області на заході країни.

Цей пояс охоплює невелику частину Закарпатської області на заході країни. Східноєвропейський час (UTC+2) . Більшість території України знаходиться в цьому поясі, включаючи столицю — Київ.

. Більшість території України знаходиться в цьому поясі, включаючи столицю — Київ. Далекосхідноєвропейський час (UTC+3). Східні області, такі як Луганська, більша частина Донецької та частина Харківської областей, географічно розташовані в цьому поясі.

Проте, на всій території України офіційно діє київський час (UTC+2), з переходом на літній час (UTC+3) влітку. Та на зимовий час — в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці були невдоволені переведенням годинників на зимовий час. Головні скарги стосуються раннього настання темряви та порушення біологічних ритмів.