Книгу о Бандере убрали с продажи. Книжный магазин прокомментировал скандал

Ее издали еще до широкомасштабного вторжения России

Скандал вокруг украинофобской книги о якобы жизни Степана Бандеры, которую продавали в киевском ТРЦ Lavina Mall, получил неожиданное продолжение. Несмотря на формальное "разрешение" на продажу такой литературы, изданной в Украине, книжный магазин "Либрариум" убрал ее со своих полок, а в Госкомтелерадио намекнули, что на книгу немецкого писателя польского происхождения Гжегожа Россолинского-Либе должны обратить внимание в Службе безопасности.

"Телеграф" связался с книжным магазином "Либрариум". Там нашему корреспонденту сообщили, что книгу "Жизнь Степана Бандеры" уже убрали с полок магазинов.

Кроме того, в комментариях под постом в Facebook волонтерки Дианы Макаровой, которая и заметила эту книгу в продаже, представители "Либрариума" подчеркнули, что это издание не запрещено для продажи в Украине. В то же время там отметили, что за содержание книги "несет ответственность издатель".

Стоит отметить, что автор книги посвятил ее "жертвам украинских националистов". Кроме того, издание содержит антиукраинские нарративы и обвинения в "фашизме", "терроризме" и "геноциде".

Реакция издателя

Киевское издательство "Антропос-логос-фильм", которое в 2021 году выпустило эту книгу, прислало "Телеграфу" комментарий, в котором объяснило свою позицию. Там отметили, что выход книги и продажа ее в магазинах "дает украинскому читателю возможность самостоятельно сделать выводы по важным историческим вопросам, а историкам — высказать свою позицию и сделать профессиональные выводы в дальнейших исследованиях".

"Если содержание книги соответствует действующему законодательству, а отдельные толкования выглядят как не вполне совпадающие с теми или иными пониманиями вопроса, ответственность за эти толкования несет автор – в этом случае ученый, который для каждого такого случая использует содержательную научную основу. При условии, если чье-то мнение не совпадает с некоторыми фактами или выводами труда или кто-то считает, что они приведены без достаточных оснований, напоминаем, что научный труд и отличается от пропагандистского именно тем, что он именно для того и печатается (в соответствующем академическом формате), чтобы вызвать дискуссию, то есть чтобы историки либо опровергли, либо подтвердили то или иное положение, факт, изложенные в книге. Но критика, которая звучит в адрес этого издания, всегда обобщена и касается в основном чисто методологических аспектов", — подчеркнули в издательстве.

Что говорят Госкомтелерадио

Первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак в комментарии "Телеграфу" рассказал, что официально в Украину не попадает ни одна книга антиукраинского содержания, напечатанная в РФ или Беларуси. Также, по его словам, практически на все российские издательства наложены санкции.

"В этом случае речь идет не о книге, которая напечатана в России или в Беларуси, а речь идет о книге, изданной в Украине украинским издательством, и которая реализовывалась через украинский книжный магазин. Действующее украинское законодательство и дальше стоит на охране информационного пространства от антиукраинской продукции, которая может попадать из страны-ваорога", — сказал Червак.

В то же время он подчеркнул, что в случае, когда речь идет об украинских издательствах, к этому вопросу нужно подходить иначе. Первый заместитель председателя Госкомтелерадио подтвердил, что эта книга уже изъята из книжных магазинов.

Он отметил, что книжный магазин уже извинился за то, что у них можно было приобрести эту книгу. По мнению Червака, таким образом общество выполнило задачу, которую должны выполнить государственные органы, но не Госкомтелерадио.

Он подчеркнул, что у Госкомтелерадио есть совсем другие полномочия, которые касаются исключительно книжной продукции, изготовленной в РФ или Беларуси. При этом Червак отметил, что деятельностью "пятой колонны" в Украине должна заниматься СБУ.

По личному мнению Червака, автор книги тенденциозный и оценивает фигуру Бандеры не на основе всех документов, а опираясь только на те, которые он нашел. По его словам, Россолинский-Либе не пытается понять украинцев, которые боролись за независимость Украины в 20-30-40 годах. Первый заместитель председателя Госкомтелерадио подчеркнул, что никогда бы не издавал и не покупал бы эту книгу.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе разразился языковой скандал. Украинцев возмутила позиция двух местных жительниц.