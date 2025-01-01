У відомій київській книгарні продають антиукраїнську книгу про Бандеру: деталі скандалу (фото)

Книгарня водночас збирає кошти для ДШВ

Відома волонтерка Діана Макарова виявила в книгарні "Лібраріум", що в ТРЦ "Лавіна" на Берковецькій, книгу російською мовою з пропагандою проти Степана Бандери. Видання, присвячене "жертвам українських націоналістів", містить антиукраїнські наративи та звинувачення у фашизмі, тероризмі та геноциді.

Про це вона повідомила у Фейсбук. Жінка опублікувала відео.

Коли волонтерка звернулася до персоналу магазину щодо неприпустимості продажу такої літератури під час повномасштабного вторгнення, продавчиня відповіла, що вони "наймані працівники і ні за що не відповідають". При цьому з'ясувалося, що чоловік працівниці наразі воює під Куп'янськом.

"Продаж такої книги – це ляпас вашому чоловіку. У першу чергу вашому чоловіку", – зауважила Макарова у розмові з продавчинею.

"Книга, писана й видана російською мовою, з присвяченням: "Посвящается …… и мирным жителям, погибшим от рук украинских националистов", — написала жінка.

Примітно, що книгарня водночас збирає кошти для ДШВ і вже зібрала близько 800 тисяч гривень. На полиці, де стояла антиукраїнська книга, невідомі залишили напис: "Власники цього магазину допомагають Росії?"

Випадок набув розголосу в соціальних мережах, особливо зважаючи на те, що це сталося в день народження Степана Бандери.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі спалахнув мовний скандал, мережа обурюється.