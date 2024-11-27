На Волині придумали, що робити з російськими книжками: згодяться у туалеті

Ініціатива унікальна

На Волині стартувала унікальна ініціатива: місцеві волонтери збирають російськомовні книжки, які перетворять на туалетний папір для українських військових. Громадська організація UA Resistance Foundation запропонувала жителям Ковеля та навколишніх міст долучитися до масштабної акції з очищення інформаційного простору.

Волонтери закликають мешканців здавати книжки російською мовою, які згодом переробить Ковельська паперова фабрика. Про це повідомляє місцеве видання misto.media.

Цікаво, що з однієї книжки середньої товщини можна виготовити повноцінний рулон туалетного паперу. Наразі активісти вже зібрали близько однієї тонни макулатури. Акція триватиме до кінця листопада.

Їхня мета — мотивувати людей відмовлятися від російського контенту та підтримувати українських захисників, розповідає волонтерка Дарина Панченко.Іініціатива має не лише практичний, а й символічний характер — її підписали хештегом #російську_до_сраки.

Охочі долучитися до акції можуть здати книжки у волонтерському центрі по вулиці Незалежності, 94 у Ковелі. Графік прийому: п'ятниця, субота, неділя з 16:00 до 20:00.

Зібрані книжки повністю переробляться на папір, який буде відправлений безпосередньо підрозділам, що перебувають на передовій.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що в "Аврорі" стався скандал з російськомовними зошитами. Стало відомо, чия це помилка.