Зимова казка вже на порозі: на яку погоду чекати до кінця тижня

Українців чекають погодні зміни

У п’ятницю синоптики обіцяють опади з ожеледицею, а в Карпатах закрутить хуртовина. У суботу на зміну аномальному теплу прийдуть морози.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Схоже, зимова казка, яка запізнилася до Нового року, нарешті дісталася.

У п’ятницю, 3 січня, в Україні очікуються помірні опади у вигляді дощу та снігу. -12 м/с. Хмарна суха погода утримається лише у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У Запорізькій, Херсонській та Одеській областях повітря прогріється до +9, у Криму ртутні стовпчики досягнуть позначки 10 градусів тепла. Найхолодніше буде на півночі та заході країни – там, як у нічний, так і в денний час температура буде коливатися від -1 до +1 градуса.

У Карпатах вночі очікується сильний, вдень помірний сніг та хуртовина. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру до 20-25 м/с. Температура становитиме -1…-6 градусів.

У суботу 4 січня опади повністю захоплять Україну, а температура почне знижуватися. Вдень навіть у південних регіонах ртутні стовпчики вже не підніматимуться вище +4 градусів. На решті території термометри покажуть від -2 до +3. Вночі на заході, півночі та в частині центральних областей очікуються морози до -6 градусів.

У Карпатах синоптики прогнозують невеликий сніг та морози -7…-14 градусів.

У неділю, 5 січня, у більшу частину нашої країни знову повернеться суха погода. Невеликий сніг йтиме лише на заході. Нічні морози до -5…-6 градусів поширяться по всій Україні. Водночас удень температура навіть йтиме в мінімальний плюс скрізь, крім Луганської та Донецької областей. У Карпатах збережуться морози -7…-14 градусів та невеликий сніг.

Раніше ми розповіли, якою буде погода в Україні на Водохреща. За прогнозом синоптиків, у цей день середня температура повітря вдень в Україні сягатиме +7…+9 градусів за Цельсієм. У деяких регіонах пройдуть дощі