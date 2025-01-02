В Україну йде неприємна погода: де чекати дощів, мокрого снігу та "мінусів" (карта)

Опади прогнозуються майже скрізь

У перші дні січня в Україні встановилася аномально тепла погода. Проте вже скоро все зміниться.

Про це свідчать дані "Укргідрометцентру". За прогнозом синоптиків, завтра, 3 січня середня температура повітря в Україні впаде одразу на кілька градусів — з +5…+7 до 0…+2 градусів. А в ніч проти 3 січня у багатьох регіонах може бути навіть невеликий "мінус". Очікуються дощі та мокрий сніг.

Так, найхолодніше завтра буде на півночі та заході України. Там стовпчики термометрів опустяться до -1... +1 градуса за Цельсієм вдень. Трохи тепліше буде на сході — в середньому +4... +7 градусів. Найтепліше буде на півдні. У цих регіонах температура повітря може сягати аж +10.

Опади прогнозуються майже скрізь, крім півдня. На сході — невеликі дощі, а на півночі та заході — мокрий сніг.

У Києві очікується -1… +1 (вдень та вночі) з мокрим снігом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україну йде похолодання та початок 2025 року принесе аномально холодну погоду, яка накриє північно-західну частину Європи. Це з тим, що гренландський холод піде нижчі широти.