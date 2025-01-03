Зимняя сказка уже на пороге: какой погоды ждать до конца недели

Украинцев ждут погодные изменения

В пятницу синоптики обещают осадки с гололедицей, а в Карпатах закружит метель. В субботу на смену аномальному теплу придут морозы.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Похоже, зимняя сказка, опоздавшая к Новому году, наконец добралась.

В пятницу, 3 января, в Украине ожидаются умеренные осадки в виде дождя и снега. Облачная сухая погода сохранится только в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях, а также в Крыму. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

В Запорожской, Херсонской и Одесской областях воздух прогреется до +9, в Крыму ртутные столбики достигнут отметки в 10 градусов тепла. Холоднее всего будет на севере и западе страны – там, как в ночное, так и в дневное время температура будет колебаться от -1 до +1 градуса.

В Карпатах ночью ожидается сильный, днем ​​умеренный снег, и метель. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра до 20-25 м/с. Температура составит -1… -6 градусов.

В субботу, 4 января, осадки полностью захватят Украину, а температура начнет снижаться. Днем даже в южных регионах ртутные столбики уже не будут подниматься выше +4 градусов. На остальной территории термометры покажут от -2 до +3. Ночью на западе, севере и в части центральных областей ожидаются морозы до -6 градусов.

В Карпатах синоптики прогнозируют небольшой снег и морозы -7… -14 градусов.

В воскресенье, 5 января, в большую часть нашей страны вновь вернется сухая погода. Небольшой снег будет идти только на западе. Ночные морозы до -5… -6 градусов распространятся по всей Украине. В то же время днем температура даже будет уходить в минимальный плюс везде, кроме Луганской и Донецкой областей. В Карпатах сохранятся морозы -7… -14 градусов и небольшой снег.

Ранее мы рассказали, какой будет погода в Украине на Крещение. Согласно прогнозу синоптиков, в этот день средняя температура воздуха днем в Украине будет достигать +7…+9 градусов по Цельсию. В некоторых регионах пройдут дожди