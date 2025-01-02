Похолодання, сніг та дощі: якою буде погода у п’яти великих містах України 3 січня
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Синоптики дали прогноз погоди для українських міст
В Україні йде невелике похолодання У зв’язку з проходженням холодного атмосферного фронту варто очікувати опадів у вигляді дощу з переходом у мокрий сніг.
Про те, якою буде погода в п'ятницю, 3 січня, розповідає sinoptik.ua. Йдеться про п'ять великих міст України: Київ, Харків, Одесу, Дніпро і Львів.
Київ
У столиці у п’ятницю буде плюсова температура повітря вдень. Очікується до +2, а вночі – до +4.
Синоптик Наталія Діденко каже, що у Києві буде дощ із переходом у мокрий сніг, поривчастий північно-західний вітер. На дорогах буде слизько.
Харків
Вдень у місті буде плюсова температура. Ближче до вечора можливий сніг із дощем.
Одеса
У цей день в Одесі буде тепла погода. Вдень очікується до +7 градусів, а вночі – до +3.
Дніпро
У Дніпрі температура повітря вночі опуститься до -1 градуса. Вдень очікується до +2. Увечері у місті пройде сильний дощ.
Львів
У Львові вночі пройде сильний сніг.
Наталія Діденко наголосила, що похолодання протримається в Україні до 6 січня. Упродовж 7-11 січня знову буде тепліше.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні Україну накриють сильні морози. Найбільш відчутним буде похолодання у західних областях України.