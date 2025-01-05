В Україну йде справжня зима, але ненадовго: якою буде погода 5 січня
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Холоди протримаються недовго
У неділю, 5 січня, погода в Україні нагадуватиме зимову. Проте холод надовго не затримається і вже з 7 січня "весна" повернеться до країни.
Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру. Вдень температура повітря утримуватиметься на рівні -2…+3 градусів, а от вночі можливі морози до -8 градусів.
Синоптики зазначають, що на більшій частині території країни варто чекати сухої, але хмарної погоди, проте опади можливі в деяких місцях у центрі та на заході.
При цьому температурні коливання та вогкість можуть призвести до виникнення ожеледиці.
Найбільш сильні морози очікуються у західних областях, тоді як на півдні вони будуть не настільки значними.
Нічні морози зберігатимуться й у понеділок, але вдень стане тепліше. Водночас у понеділок в Україну також прийдуть істотні опади у вигляді мокрого снігу.
Ситуація стабілізується 7 січня, коли стовпчики термометра взагалі піднімуться до +10 градусів не лише на півдні, а й на заході.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у перші дні нового 2025 року через теплу зимову погоду в Запоріжжі зацвіла сакура.