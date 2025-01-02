Кому тепло, а кому сніг: якою буде погода в Україні на Водохреща
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У деяких регіонах пройдуть дощі
В Україні очікується невелике, але різке похолодання вже 3 січня. Однак перед церковним святом Хрещення Господнього, яке в Україні відзначають 6 січня, все зміниться.
Про це свідчать дані "Укргідрометцентру". Згідно з прогнозом його синоптиків, у цей день середня температура повітря вдень в Україні сягатиме +7…+9 градусів за Цельсієм.
Опади у вигляді невеликого дощу або мокрого снігу очікуються лише на заході та півночі країни.
Детальніше:
- на сході України (вдень) температура повітря коливатиметься в районі 0…+4 градусів;
- на півдні — +2…+8;
- на півночі України — -1 ... +3;
- на заході — +4 ... +10;
- у столиці — +2…+4 (можливий невеликий дощ та мокрий сніг).
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українці відзначатимуть Водохреще у 2025 році за новим стилем.
Також ми писали про те, якою буде погода у п’яти великих містах України 3 січня. У зв’язку з проходженням холодного атмосферного фронту варто очікувати опадів у вигляді дощу з переходом у мокрий сніг.