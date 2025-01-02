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Кому тепло, а кому сніг: якою буде погода в Україні на Водохреща

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Кому тепло, а кому сніг: якою буде погода в Україні на Водохреща Новина оновлена 02 січня 2025, 16:20

У деяких регіонах пройдуть дощі

В Україні очікується невелике, але різке похолодання вже 3 січня. Однак перед церковним святом Хрещення Господнього, яке в Україні відзначають 6 січня, все зміниться.

Про це свідчать дані "Укргідрометцентру". Згідно з прогнозом його синоптиків, у цей день середня температура повітря вдень в Україні сягатиме +7…+9 градусів за Цельсієм.

Опади у вигляді невеликого дощу або мокрого снігу очікуються лише на заході та півночі країни.

Детальніше:

  • на сході України (вдень) температура повітря коливатиметься в районі 0…+4 градусів;
  • на півдні — +2…+8;
  • на півночі України — -1 ... +3;
  • на заході — +4 ... +10;
  • у столиці — +2…+4 (можливий невеликий дощ та мокрий сніг).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українці відзначатимуть Водохреще у 2025 році за новим стилем.

Також ми писали про те, якою буде погода у п’яти великих містах України 3 січня. У зв’язку з проходженням холодного атмосферного фронту варто очікувати опадів у вигляді дощу з переходом у мокрий сніг.

Теги:
#Україна #Хрещення #Водохреща