Незвичайного відвідувача помітили у супермаркеті Дніпра (фото та відео)

Деякі сприйняли подію з гумором

В Дніпрі в один з супермаркетів Varus залетів голуб. Він літав під стелею, стрибаючи по трубах та світильниках та навіть "помітив" товар.

Відповідні фото та відео опублікував Telegram-канал "Дніпро Оперативний". На камеру потрапив не лише сам птах, але й наслідки його перебування у магазині.

Послід птаха потрапив на вітрину з пиріжками. Це виглядало вкрай неапетитно. Проте з притаманним українцям гумором в коментарях написали, що це "до грошей".

Голуб — не єдиний незвичайний відвідувач українських супермаркетів. У Черкасах, наприклад, нещодавно у камері зберігання помітили собачку породи чихуахуа. Ймовірно, господарі залишили свого вихованця і пішли за покупками. Серед користувачів мережі розгорілася запекла дискусія з приводу того, чи варто було залишати тварину в камері зберігання, залишати її на вулиці або носити з собою на руках.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Борисполі котик примудрився видертися на міську ялинку на висоту до четвертого поверху. Як завжди й закінчуються подібні історії, вниз він спуститися вже не зміг. Знімали його комунальники та доброволець із пожежної команди. Спільними зусиллями Марсіка було знято зі святкового дерева та передано власнику.