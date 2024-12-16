Котик надто захопився головною ялинкою Борисполя: довелося викликати поліцію (фото)

У господарів тепер є чудова новорічна історія

Напевно, будь-якому господареві кота відомо, що в період новорічних свят пухнастика варто тримати якомога далі від ялинки. Однак іноді наполегливості чотирилапих можна лише позаздрити, як і їх здатність знаходити проблеми на свій хвіст.

Наочна демонстрація того відбулася у Борисполі, де котик примудрився видертися на міську ялинку на висоту до четвертого поверху. Як завжди й закінчуються подібні історії, вниз він спуститися вже не зміг.

Про різдвяні пригоди кота Марсіка розповіла пресслужба Патрульної поліції Борисполя. Зазначається, що ввечері суботи до патрульних звернувся господар кота і поскаржився на те, що його вихованець видерся на саму верхівку і сидить там уже близько 12 години.

Поліцейські, які прибули на місце події, швидко зрозуміли, що дістати котика їм самостійно не вдасться, бо він сидів на висоті приблизно четвертого поверху. Благо на допомогу прийшли комунальники та доброволець із пожежної команди. Спільними зусиллями Марсіка було знято зі святкового дерева та передано власнику.

"Ця історія ще раз підтверджує, що співпраця та взаємодопомога здатні творити справжні чудеса. Ми вдячні всім, хто приєднався до цього порятунку", — повідомили поліцейські.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому коти так люблять ялинки та як захистити святкове дерево від домашніх вихованців.