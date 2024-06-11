У Дніпрі з авто на швидкості випало кошеня: у мережі напали на водія, але є нюанс (відео)

Бідолашний котик не знав, що йому робити

У Дніпрі трапився прикрий випадок — на дорозі під час руху з вікна автомобіля випав маленький котик. Люди побачили, як тваринка опинилась на жвавій дорозі сама-самісінька після того, як проїхав легковик.

Відповідне відео опублікували в місцевих телеграм-каналах. У ролику не видно, що котика цілеспрямовано хтось викидає, але так припускають автори відео та коментатори.

"Випадок-дно стався в районі провулка Добровольців", — йдеться у повідомленні. Бідолашна тваринка після того, як потрапила на дорогу, дуже розгубилась, і не знала, що їй робити.

У Мережі розкритикували водія, вирішивши, що це він на швидкості вирішив позбутися домашнього улюбленця. Та дехто з коментаторів став на його захист, адже коти часто залазять в підкапотний простір авто, а також під захисне дно авто. Так вони ховаються від вуличних собак, а взимку — щоб зігрітись теплом двигуна. Тому такі випадки не є рідкістю, часто тваринки через це травмуються і навіть гинуть.

Головне, що з котиком усе добре. Адміністратори dnepr_operativ написали, що тваринка вижила і живе у добрих людей.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі дика лисиця дивом вижила, потрапивши під авто. Її врятували номерні знаки.