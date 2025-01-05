Необычного посетителя заметили в супермаркете Днепра (фото и видео)

Некоторые восприняли событие с юмором

В Днепре в один из супермаркетов Varus залетел голубь. Он летал под потолком, прыгая по трубам и светильникам и даже "пометил" товар.

Соответствующие фото и видео опубликовал Telegram-канал "Днепр Оперативный". На камеру попала не только сама птица, но и последствия ее пребывания в магазине.

Помет птицы попал на витрину с пирожками. Это выглядело крайне неаппетитно. Однако с присущим украинцам юмором в комментариях написали, что это "к деньгам".

Голубь – не единственный необычный посетитель украинских супермаркетов. В Черкассах, например, недавно в камере хранения была замечена собачка породы чихуахуа. Вероятно, хозяева оставили своего питомца и пошли за покупками. Среди пользователей сети разгорелась ожесточенная дискуссия по поводу того, стоило ли оставлять животное в камере хранения, оставлять его на улице или носить с собой на руках.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Борисполе котик умудрился взобраться на городскую елку на высоту до четвертого этажа. Как всегда и заканчиваются подобные истории, вниз он спуститься уже не смог. Снимали его коммунальщики и доброволец с пожарной команды. Совместными усилиями Марсика была снята с праздничного дерева и передана владельцу.