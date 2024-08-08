Жабеня Буданова: Гапчинська намалювала очільника ГУР з улюбленцем, як він відреагував (фото)

У Буданова ще є канарейка Людмила та котик Гюнтер Другий

Відома художниця Євгенія Гапчинська намалювала голову Головного управління розвідки (ГУР) Кирила Буданова з його улюбленцем, назвавши її "Буданов та чарівне жабеня". Очільник ГУР зауважив, що його улюбленець Петро вже давно не жабеня – йому 17 років.

Як зазначив Буданов, він давно шанує творчість Гапчинською, яка створила чудові картини.

Зауважимо, що відома художниця тривалий час не малювала через важке поранення чоловіка, але коли натхнення прийшло, то вирішила зобразити саме голову ГУР.

"Це улюбленець усієї нашої родини. Тут мало кольорів. Мало деталей. Але є ця чарівна посмішка. Славнозвісна, яка всім нам подобається", — розповіла Євгенія Гапчинська.

Вона також додала, що на картині зображений і улюбленець Буданова, жаба Петро, якого вона помітила на багатьох інтерв'ю з кабінету голови розвідки. Першу картину Гапчинська назвала "Буданов та чарівне жабеня", її вже продано за 6 тис. доларів. Тому художниця створила ще другу картину — "Чарівна посмішка Буданова".

Сам очільник ГУР тільки нещодавно дізнався, що Гапчинська намалювала його.

"Несподівано дізнався, що українська художниця Євгенія Гапчинська, творчість якої давно шаную, написала картини з моїм жабеням. Насправді Петро уже давно не жабеня, а справжній довгожитель ― йому 17 років", — написав він.

Зауважимо, що жаба Петро – не єдиний улюбленець Буданова. У його кабінеті ще живе канарейка Людмила та котик Гюнтер Другий. Його попередник загинув кілька років тому.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Буданов зробив відверте зізнання про дружину.