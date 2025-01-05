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Таксист в Одесі провчив пасажира, який довго виходив до машини (відео)

Автор
Марина Іщенко
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Автор
Таксист провчив пасажира
Таксист провчив пасажира. Фото Колаж "Телеграф"

Українці відреагували на подію

Таксист вирішив "провчити" пасажирів за запізнення. Він перед обличчям пасажирів поїхав з місця замовлення, коли ті підійшли.

Відповідний ролик зʼявився в місцевих пабліках Одеси. Чоловік зняв від початку і до кінця

"Попросив пасажирку вийти раніше. 23:49 на годині. Чекаю її вже хвилин 7, а 5 хвилин тому вона сказала, що буквально хвилинка і виходить. І от перший раз вирішив проучити. Зараз, дивіться, закрили двері? Зараз вона вийде, до ручки, а я поїду. Така вам історія на ніч. От виходить пасажир. Ніхто нікуди не спішить. Підходять до ручки, а машинка то вже їде. І все", — йдеться у відео.

Люди відреагували на вчинок таксиста. Думки розділись, адже хтось вважає, що водій зробив все правильно, бо. заздалегідь попросив вийти раніше, а інші пишуть, що він не правий.

Один з коментаторів написав наступне:

"Ситуація, безумовно, спірна. Звісно, відповідати на негатив з негативом — це слабка позиція, так робити не можна. Однак варто розібратися в ситуації об'єктивно.

Таксист попросив пасажирів вийти заздалегідь або вчасно, і це цілком зрозуміло з огляду на те, що час був критичним. Але якщо водій бачив, що ситуація стає несприятливою, логічним рішенням з його боку було б скасувати замовлення. У такому разі підтримка, найімовірніше, стала б на його бік. Натомість його поведінка показала, що він не зміг впоратися із ситуацією грамотно.

Однак і пасажири виявилися не праві. Нині час справді непростий, і подібні обставини вимагають більше відповідальності. Якщо вас просять вийти заздалегідь, а до комендантської години залишалося лише 11 хвилин, варто було б поквапитися і піти назустріч. Це могло б запобігти конфлікту і полегшити ситуацію для обох сторін.

Таким чином, у цій ситуації обидві сторони припустилися помилок. І водій, і пасажири могли б діяти більш злагоджено, виявляючи більше взаємної поваги та розуміння", — йдеться в його повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що у супермаркеті Дніпра помітили незвичайного відвідувача.

Теги:
#Одеса #Таксі