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Таксист в Одессе проучил пассажира, который долго выходил к машине (видео)

Автор
Марина Ищенко
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Автор
Таксист проучил пассажира
Таксист проучил пассажира. Фото Коллаж "Телеграф"

Украинцы отреагировали на событие

Таксист решил "проучить" пассажиров за опоздание. Он перед лицом пассажиров уехал с места заказа, когда они подошли.

Ответный ролик появился в местных пабликах Одессы. Муж снял от начала и до конца

"Попросил пассажирку выйти раньше. 23:49 в часе. Жду ее уже минут 7, а 5 минут назад она сказала, что буквально минутка и выходит. И вот первый раз решил проучить. Сейчас, смотрите, закрыли дверь? Сейчас она выйдет, да ручки, а я поеду. Такая вам история на ночь. Никто никуда не спешит. а машинка-то уже едет.

Люди отреагировали на поступок таксиста. Мысли разделись, ведь кто-то считает, что водитель сделал все правильно, потому что. заранее попросил выйти раньше, а другие пишут, что он не прав.

Один из комментаторов написал следующее:

"Ситуация, безусловно, спорная. Конечно, отвечать на негатив с негативом – это слабая позиция, так делать нельзя. Однако стоит разобраться в ситуации объективно.

Таксист попросил пассажиров выйти заранее или вовремя, и это вполне понятно, учитывая, что время было критическим. Но если водитель видел, что ситуация становится неблагоприятной, логичным решением с его стороны было бы отменить заказ. В таком случае поддержка, скорее всего, встала бы на его сторону. Вместо этого его поведение показало, что он не смог справиться с ситуацией грамотно.

Однако и пассажиры оказались не правы. Сейчас время действительно непростое, и подобные обстоятельства требуют больше ответственности. Если вас просят выйти заранее, а до комендантского часа оставалось всего 11 минут, стоило бы поторопиться и пойти навстречу. Это могло бы предотвратить конфликт и облегчить ситуацию для обеих сторон.

Таким образом, в данной ситуации обе стороны допустили ошибки. И водитель, и пассажиры могли бы действовать более слаженно, проявляя больше взаимного уважения и понимания.", — говорится в его сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в супермаркете Днепра заметили необычного посетителя.

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#Одесса #Такси