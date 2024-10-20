В центрі Дніпра стався курйозний напад на квадробера (відео)

На випадок неабияк відреагували українці

Після того, як квадробери атакували людей та тварин, нападали та кусали їх прямо посеред вулиці, відбулась зворотня дія. У торгово-розважальному комплексі "Мост Сіті" у Дніпрі невідомі чоловіки напали на чоловіка, який вдавав з себе тварину.

Про це пишуть місцеві телеграм канали. "Труха.Дніпро" повідомила, що відео з нападом на чоловіка у тваринній масці з хвостом надіслали їм підписники.

У повідомленні до відео зазначили, що нападники хотіли дізнатись, чому хлопець так виглядає. Вони грубо спілкувались з ним.

Молодик кликав на допомогу. Втім ніхто з перехожих не заступився за нього.

А ось в коментарях під дописом люди відреагували на дії нападників. Хтось пожалів квадробера, а інші підтримали нападників, закликавши до жорстких мір. "Телеграф" зібрав коментарі користувачів Телеграму.

Хто такі квадробери

Квадробери — це сучасна молодіжна діяльність, яка поєднує в собі елементи фізичних вправ і рольових ігор поведінки тварин. Перші квадробери з'явилися у Японії, де є навіть цілий вид спорту квадробіка і під час змагань учасники пересуваються навкарачки, як тварини.

Учасники субкультури використовують маски тварин, вушка, хвостики — як частину свого спорядження і прагнуть якомога точніше відтворити поведінку тварини.

Розглядати квадробіку можна і як форму самовираження та засіб вивчення особистості, а ще як вид спорту. Однак те новий модний тренд викликає занепокоєння у батьків.

Звідки пішло ця субкультура, чим займаються послідовники нового тренду — читайте в матеріалі "Телеграф".

Раніше "Телеграф" писав про три найпопулярніші техніки пересування квадроберів.