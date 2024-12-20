Квадробери "захопили" магазин у столичному ТРЦ (відео курйозу)

Представники руху висували свої вимоги

У столичному торгово-розважальному центрі River Mall помітили групу квадроберів. Вони повзали по одному з магазинів рачки й висловлювали свою вимогу.

Відповідне відео було опубліковано в одному з місцевих пабліків. Зазначається, що курйозний інцидент трапився у магазині Zara.

"ТЦ River Mall вони захопили касу в магазині Zara з вимогою обладнати для них примірювальну кабінку", — йдеться у підписі під відео.

На кадрах видно, що шість підлітків у масках тварин на обличчях та кульками у руках повзали біля касової зони вимовляючи дивні звуки.

Своєю чергою, співробітника магазину попередила їх, що їм не можна заходити в ту зону. Дівчина також погрожувала їм викликом охоронця. Однак і ці слова на квадроберів не вплинули.

Довідка: Квадробери — це люди, а частіше підлітки, які наслідують поведінку тварин. Так звана квадробика — це вид спорту, що виник у Японії. Під час змагань учасники пересуваються рачки як тварини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Харкові на різдвяному фестивалі виступатимуть квадробери та хобігорсери.