Чи потрібно пірнати в ополонку на Водохреща: пояснення священнослужителя (відео)

Якщо у когось є бажання і здоров’я дозволяє, то це можна зробити

Сьогодні, 6 січня, українці, які дотримуються нового церковного календаря, відзначають свято Водохреща (Хрещення Господнє або Богоявлення). Серед традицій цього дня – освячення води та купання в ополонці, без якого це свято рідко проходить

Багато вірян вважають, що занурення у крижану воду є обов'язковим елементом святкування і вірять, що таким чином людина отримує зцілення і зміцнює імунітет. Чи так це, розповів український православний священнослужитель та богослов Георгій Коваленко в етері КИЇВ 24.

Священник ПЦУ наголошує, що купання в ополонці – це не обов'язковий елемент святкування Водохреща. За його словами, масові хрещення напередодні Богоявлення справді відбувалися в давнину, проте не на українських землях, а в значно південніших регіонах.

"Не варто плутати сплеск адреналіну в організмі від холодної води з дією благодаті Божої", – зауважує священнослужитель.

Георгій Коваленко підкреслює, що занурення в ополонку – це радше додатковий елемент свята, своєрідна "родзинка", а не його головна складова. Тому, "якщо у когось є бажання, здоров’я дозволяє і місцевість, де людина бажає зануритися є безпечною, то це можна зробити", але це не обов'язково.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як насправді святкували Водохреща в Україні. Традиція зимового купання з'явилася лише в 1990-х роках.