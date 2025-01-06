Нужно ли нырять в прорубь на Крещение: объяснение священнослужителя (видео)

Если у кого-то есть желание и здоровье позволяет, то это можно сделать

Сегодня, 6 января, украинцы, придерживающиеся нового церковного календаря, отмечают праздник Крещения (Крещение Господне или Богоявления). Среди традиций этого дня – освящение воды и купание в проруби, без которой этот праздник редко проходит.

Многие верующие считают, что погружение в ледяную воду является обязательным элементом празднования и верят, что таким образом человек получает исцеление и укрепляет иммунитет. Так ли это, рассказал украинский православный священнослужитель и богослов Георгий Коваленко в эфире КИЕВ 24.

Священник ПЦУ отмечает, что купание в проруби – это не обязательный элемент празднования Крещения. По его словам, массовые крещения накануне Богоявления действительно происходили в древности, однако не на украинских землях, а в более южных регионах.

"Не стоит путать всплеск адреналина в организме от холодной воды с действием благодати Божией", – отмечает священнослужитель.

Георгий Коваленко подчеркивает, что погружение в прорубь – это скорее дополнительный элемент праздника, своеобразная "изюминка", а не его главная составляющая. Поэтому, "если у кого-то есть желание, здоровье позволяет и местность, где человек желает погрузиться является безопасным, то это можно сделать", но это не обязательно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как на самом деле праздновали Крещение в Украине. Традиция зимнего купания появилась только в 1990-х годах.